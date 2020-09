Svitolina, Pliskova, Sabalenka, Stephens, Ostapenko, Kenin, et maintenant Azarenka, il y aura bientôt plus de stars à Strasbourg qu’à Rome ou encore Roland-Garros…

L’opiniâtreté des organisateurs est récompensée. Les IS n’ont jamais présenté un tableau aussi dense si l’on se concentre sur les joueuses du Top 30.

C’est d’autant plus fort qu’actuellement Azarenka réalise une tournée américaine très convaincante. On suppose d’ailleurs qu’elle fera l’impasse à Rome et que c’est pour cela aussi qu’elle veut venir sur Strasbourg.