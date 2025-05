Paula Badosa souffre mais se bat. Battue en quart de finale à Strasbourg par Samsonova en trois manches, elle était déjà très heureuse d’avoir pu défendre ses chances.

« Après des mois d’in­ter­ven­tions doulou­reuses et d’in­nom­brables heures de réédu­ca­tion, je suis de retour. Je ne me contente pas de compé­ti­tions, je combats à nouveau au plus haut niveau. La plupart des gens ne voient pas la frus­tra­tion, la peur, les combats silen­cieux. Quand votre corps ne réagit plus comme avant et que vous vous demandez s’il retrou­vera un jour sa forme. Je n’ai pas gagné aujourd’hui, mais être sur le terrain est déjà une victoire pour moi. La seule chose que je garantis toujours, c’est que je me battrai quoi qu’il arrive. Je suis revenue pour prouver que rien ne peut me retenir. »

De votre envoyé spécial à Strasbourg.