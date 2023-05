Que le conflit soit horrible, c’est une certi­tude, et on ne va pas mettre en doute cette vérité mais Elina aurait pu faire un petit effort pour que la remise soit plus encore plus « belle ».

Si elle a refusé la photo avec son adver­saire au début de la rencontre tout comme sur le podium, ce que l’on peut comprendre et accepter, elle aurait pu au moins dire un mot à son adver­saire d’au­tant qu’Anna vit en France depuis plus de dix ans, qu’elle est entrainée à Cannes dans le centre de Jean‐René Lisnard. On notera cepen­dant qu’Elina a quand même fait un geste avec sa raquette après la balle de match.

De son côté Anna a tenu à féli­citer son adver­saire : « Je te souhaite le meilleur Elina » a expliqué la Russe en préci­sant : « J’ai passé une semaine excep­tion­nelle, et je revien­drai l’année prochaine »