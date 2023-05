Forcément déçue d’avoir perdu la finale face à Elina Svitolina, Anna Blinkova dans un fran­çais toujours aussi remar­quable a décidé de noyer son chagrin dans l’al­cool comme elle l’a dit avec humour lors de sa conférence.

« Franchement, je n’ai pas de regret, j’ai vrai­ment tout donné lors de ce match. Elina a joué à un niveau incroyable. Ce type de défaite va me faire grandir, j’ai pris une bonne leçon. Même si je n’ai pas de trophée, j’ai quand même gagné du cham­pagne. On va boire cette bouteille dans le TGV pour Paris car j’ai quand même réalisé une sacrée semaine ici à Strasbourg et il faut la fêter dignement’