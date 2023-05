Clara Burel a réalisé une grosse perfor­mance ce lundi au 1er tour des Internationaux de Strasbourg contre la 31e joueuse mondiale Sorana Cirstea. Après sa victoire 7–6(5), 7–5, la Française de 22 ans a parlé de sa progres­sion depuis sa première victoire sur le circuit, ici‐même en Alsace, en septembre 2020 alors qu’elle n’avait que 19 ans.

« Il y a des hauts et des bats forcé­ment. Il y a eu des périodes plus faciles que d’autres mais il y a deux ans et demi, j’étais ici et je rempor­tais mon premier match en étant classée, je ne sais plus, peut‐être 400e mondiale (433e exac­te­ment, ndlr). L’année d’après, je crois que j’étais 94e. Donc c’est sûr qu’il y a eu des phases de progres­sion durant lesquelles je suis montée très rapi­de­ment au clas­se­ment, d’autres où j’ai un peu baissé. J’essaie de trouver cette constance sur une année entière », a confié celle qui occupe la 122e place au clas­se­ment WTA.

Elle affron­tera Kaia Kanepi en huitièmes de finale.