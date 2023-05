C’est la belle surprise de cette édition 2023 des Internationaux de Strasbourg. La Bretonne Clara Burel s’est hissée en demi‐finale en domi­nant la tête de série N°4, l’Américaine Bernadera Perra en trois manches : 6–2, 3–6, 6–4.

Ce vendredi, elle affron­tera Elina Svitolina qui est vrai­ment de retour et qui a faci­le­ment sorti Gracheva.

L’autre demi‐finale oppo­sera la Russe Blinkova face à l’Américaine Davis.

En confé­rence de presse, la Française a insisté sur l’idée que garder son calme reste la clé dans ce type de duel.

« Par moment, elle jouait toute seule, je veux dire qu’elle faisait les fautes et aussi des belles séries de points gagnants. Il fallait donc que je reste patiente. Cela me fait plaisir de dominer trois bonnes joueuses de suite. De plus, c’était assez spéciale aujourd’hui car je jouais le dernier match de la journée. Je sentais que le duel était attendu. Il y avait une sacrée ambiance et les tribunes étaient remplies. Je me suis donc forcée à garder mon calme en mode poker face. Je sais qu’il ne faut pas s’emporter même si quelques fois ça me démange. De plus, rester calme, cela permet de ne pas donner d’in­di­ca­tions à son adver­saire, c’est impor­tant surtout quand le match est serré »