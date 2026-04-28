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Cinq joueuses du Top 20 en Alsace avant Roland‐Garros, Loïs Boisson en attente

Par
Baptiste Mulatier
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Les Internationaux de Strasbourg, classés au rang de WTA 500, restent un rendez‐vous phare la semaine précé­dant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

À l’oc­ca­sion de la quaran­tième édition du tournoi, cinq joueuses du top 20 ont décidé d’y parti­ciper : Ekaterina Alexandrova (14e mondiale), Iva Jovic (16e), Madison Keys (17e), titrée à Strasbourg en 2024, Clara Tauson (18e) et Liudmila Samsonova (20e).

Au total, 11 joueuses du top 30 seront de la partie en Alsace, tandis que selon le journal l’Alsace, Loïs Boisson figure sur la liste d’attente. 

On sait que l’or­ga­ni­sa­tion qui à coeur chaque année de proposer un plateau XXL ne se contenta pas de cette liste. En coulisses, certaines trac­ta­tions ont sûre­ment lieu pour convaincre d’autres cham­pionnes. Après on sait aussi que cela est lié beau­coup de para­mètres mais les IS n’ont jamais déçu pour déni­cher des grands talents comme le prouve le palmarès du tournoi.

Rendez‐vous du 17 au 23 mai pour savoir qui succè­dera à Elena Rybakina. 

Publié le mardi 28 avril 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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