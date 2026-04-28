Les Internationaux de Strasbourg, classés au rang de WTA 500, restent un rendez‐vous phare la semaine précé­dant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

À l’oc­ca­sion de la quaran­tième édition du tournoi, cinq joueuses du top 20 ont décidé d’y parti­ciper : Ekaterina Alexandrova (14e mondiale), Iva Jovic (16e), Madison Keys (17e), titrée à Strasbourg en 2024, Clara Tauson (18e) et Liudmila Samsonova (20e).

Au total, 11 joueuses du top 30 seront de la partie en Alsace, tandis que selon le journal l’Alsace, Loïs Boisson figure sur la liste d’attente.

Les premières joueuses des #IS26 sont dévoi­lées ! ✨

Pour cette 40e édition, du très haut niveau vous attend au Tennis Club de Strasbourg… qui succé­dera à Elena Rybakina ? 🔥

Lien de la billet­terie : https://t.co/sL5yS9AJ1e pic.twitter.com/WZOu1A92Vu — Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) April 28, 2026

On sait que l’or­ga­ni­sa­tion qui à coeur chaque année de proposer un plateau XXL ne se contenta pas de cette liste. En coulisses, certaines trac­ta­tions ont sûre­ment lieu pour convaincre d’autres cham­pionnes. Après on sait aussi que cela est lié beau­coup de para­mètres mais les IS n’ont jamais déçu pour déni­cher des grands talents comme le prouve le palmarès du tournoi.

Rendez‐vous du 17 au 23 mai pour savoir qui succè­dera à Elena Rybakina.