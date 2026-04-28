Les Internationaux de Strasbourg, classés au rang de WTA 500, restent un rendez‐vous phare la semaine précédant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
À l’occasion de la quarantième édition du tournoi, cinq joueuses du top 20 ont décidé d’y participer : Ekaterina Alexandrova (14e mondiale), Iva Jovic (16e), Madison Keys (17e), titrée à Strasbourg en 2024, Clara Tauson (18e) et Liudmila Samsonova (20e).
Au total, 11 joueuses du top 30 seront de la partie en Alsace, tandis que selon le journal l’Alsace, Loïs Boisson figure sur la liste d’attente.
Les premières joueuses des #IS26 sont dévoilées ! ✨— Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) April 28, 2026
Pour cette 40e édition, du très haut niveau vous attend au Tennis Club de Strasbourg… qui succédera à Elena Rybakina ? 🔥
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On sait que l’organisation qui à coeur chaque année de proposer un plateau XXL ne se contenta pas de cette liste. En coulisses, certaines tractations ont sûrement lieu pour convaincre d’autres championnes. Après on sait aussi que cela est lié beaucoup de paramètres mais les IS n’ont jamais déçu pour dénicher des grands talents comme le prouve le palmarès du tournoi.
Rendez‐vous du 17 au 23 mai pour savoir qui succèdera à Elena Rybakina.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 12:55