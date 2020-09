Suite à la polémique après ses déclarations de dimanche, Alizé Cornet a mis les choses au clair après sa victoire.

« Les déclarations d’hier ont été montées en épingle mais je ne suis pas vraiment étonnée. Dès qu’un joueur dit quelque chose d’original, on a tendance à le monter en épingle. Ce n’est vraiment pas ce que j’ai voulu dire. Je suis la première à être contente quand il y a du public. Je suis une show woman par excellence, j’aime montrer mes émotions et partager avec le public. Je trouvais que sur le site il y avait des endroits où joueuses et public sont mélangés, et qu’il fallait mieux les séparer, a-t-elle expliqué. C’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui car on a un accès au court beaucoup plus séparé avec des barrières. Ils ont fait en sorte que les joueuses et le public ne soient pas ensemble. Ce dimanche, on était au milieu de la foule et c’était anxiogène pour les joueuses. On était toutes surprises d’être au milieu de la foule. Sur le court, c’est que du bonus. »

Alizé est donc satisfaite des mesures prises par l’organisation des Internationaux de Strasbourg ce lundi.

Comme elle l’a rappelé, la Française avait déclaré être surprise de la proximité entre les joueuses et les spectateurs.