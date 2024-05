Il y a quelques semaines, Alizé Cornet annon­çait son retrait des courts à l’issue de Roland‐Garros.

Ce lundi, elle dispu­tait son dernier WTA 500 à Strasbourg, qu’elle a déjà remporté en 2013. Pour son entrée en lice, la 107e joueuse mondiale a été défaite par Emma Navarro (6−4, 6–1).

L’organisation du tournoi alsa­cien a eu une pensée spéciale pour la Française. Le direc­teur de la compé­ti­tion, Denis Naegelen, et le co‐propriétaire, Pierre‐Hugues Herbert, égale­ment quin­tuple cham­pion du Grand Chelem en double, ont offert dans un moment empreint d’émo­tions, un bouquet de fleurs pour saluer la carrière de la future retraitée.

En confé­rence de presse, la Niçoise a eu des mots doux pour cette atten­tion particulière.

« Il y a eu de l’émo­tion. J’ai été surprise de voir Pierre‐Hugues venir m’of­frir un bouquet de fleurs, avec Denis Naegelen. C’était sympa de leur part de me célé­brer. J’ai gagné le tournoi, j’ai joué une finale. Maintenant, c’est juste terminé. Je revien­drai en tant que touriste et spec­ta­trice, mais plus en tant que joueuse… »