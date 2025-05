Lors de son huitième de finale contre Emma Raducanu à Strasbourg ce mercredi, Danielle Collins a reproché à un camé­raman de ne pas respecter l’es­pace des joueuses.

« J’ai besoin d’eau. Nous sommes en chan­ge­ment de côté. Vous n’avez pas besoin d’être aussi près de moi et vous n’avez pas besoin d’être au‐dessus d’Emma (Raducanu, son adver­saire, ndlr). C’est tout à fait inap­pro­prié », a lâché la 46e mondiale, qui s’est imposée en trois sets : 4–6, 6–1, 6–3, en 2h19 de jeu.

