C’est la première fois qu’il n’y a pas de juges de lignes aux Internationaux de Strasbourg. En effet, le tournoi utilise désor­mais l’ar­bi­trage élec­tro­nique comme c’est le cas sur le circuit WTA et ATP, seul Roland‐Garros a su garder les juges de ligne qui font partie inté­grante du patri­moine du tennis.

Interrogée en confé­rence de presse sur cette évolu­tion mise en place dans la capi­tale alsa­cienne, Daria Kasatkina y voit un vrai avantage.

« Avant, quand l’ar­bitre de chaise déju­geait son juge de ligne, on se ne savait pas, au final, qui avait raison et cela créait un vrai malaise. Aujourd’hui, avec la machine, on ne conteste plus. Et même, si on le voulait, on ne saurait pas auprès de qui. »

De notre envoyé spécial à Strasbourg