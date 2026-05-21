Accueil WTA WTA - Strasbourg

Daria Kasatkina sur la suppres­sion des juges de ligne : « Avant, quand l’ar­bitre de chaise déju­geait son juge de ligne, on se ne savait pas qui avait raison et cela créait un vrai malaise »

Par
Laurent Trupiano
-
183
Screenshot

C’est la première fois qu’il n’y a pas de juges de lignes aux Internationaux de Strasbourg. En effet, le tournoi utilise désor­mais l’ar­bi­trage élec­tro­nique comme c’est le cas sur le circuit WTA et ATP, seul Roland‐Garros a su garder les juges de ligne qui font partie inté­grante du patri­moine du tennis. 

Interrogée en confé­rence de presse sur cette évolu­tion mise en place dans la capi­tale alsa­cienne, Daria Kasatkina y voit un vrai avantage.

« Avant, quand l’ar­bitre de chaise déju­geait son juge de ligne, on se ne savait pas, au final, qui avait raison et cela créait un vrai malaise. Aujourd’hui, avec la machine, on ne conteste plus. Et même, si on le voulait, on ne saurait pas auprès de qui. »

De notre envoyé spécial à Strasbourg

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 14:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥