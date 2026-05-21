C’est la première fois qu’il n’y a pas de juges de lignes aux Internationaux de Strasbourg. En effet, le tournoi utilise désormais l’arbitrage électronique comme c’est le cas sur le circuit WTA et ATP, seul Roland‐Garros a su garder les juges de ligne qui font partie intégrante du patrimoine du tennis.
Interrogée en conférence de presse sur cette évolution mise en place dans la capitale alsacienne, Daria Kasatkina y voit un vrai avantage.
« Avant, quand l’arbitre de chaise déjugeait son juge de ligne, on se ne savait pas, au final, qui avait raison et cela créait un vrai malaise. Aujourd’hui, avec la machine, on ne conteste plus. Et même, si on le voulait, on ne saurait pas auprès de qui. »
De notre envoyé spécial à Strasbourg
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 14:50