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Denis Naegelen, direc­teur des IS, très ému lors du tradi­tionnel point presse : « Mon regard a changé car j’ai eu la chance d’avoir trois tumeurs au cerveau, parce qu’on m’a dit à l’époque que je ne conti­nue­rais pas à vivre long­temps et parce que chaque jour est un bonheur pour moi »

Par
Laurent Trupiano
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Hier lors de la confé­rence de presse des orga­ni­sa­teur des Internationaux, Denis Nagelen était parti­cu­liè­re­ment ému comme l’a bien expliqué notre confrère des Dernières Nouvelles d’Alsace, Jean Deutch.

Il faut dire que ce 40ème anni­ver­saire signifie beau­coup pour Denis qui a repris le tournoi en 2010 d’au­tant qu’un message lors de la céré­monie de samedi lui a fait plus que chaud au coeur.

« Je ne connais pas person­nel­le­ment Billie Jean King, on n’a jamais échangé longue­ment mais le fait qu’elle ait accepté de s’ex­primer sur cette vidéo m’a énor­mé­ment touché. Que Billie Jean King ait eu la gentillesse de me citer dans son message m’a parti­cu­liè­re­ment ému, je trouve que j’ai fait fausse route au début de ma vie et que, d’une certaine façon, elle m’a éclairé sur des tas de choses. Mon regard a changé car j’ai eu le chance d’avoir eu trois tumeurs au cerveau parce qu’on m’a dit à l’époque que je ne conti­nue­rais pas à vivre long­temps et parce que chaque jour est un bonheur pour moi »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 11:59

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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