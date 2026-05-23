Hier lors de la confé­rence de presse des orga­ni­sa­teur des Internationaux, Denis Nagelen était parti­cu­liè­re­ment ému comme l’a bien expliqué notre confrère des Dernières Nouvelles d’Alsace, Jean Deutch.

Il faut dire que ce 40ème anni­ver­saire signifie beau­coup pour Denis qui a repris le tournoi en 2010 d’au­tant qu’un message lors de la céré­monie de samedi lui a fait plus que chaud au coeur.

« Je ne connais pas person­nel­le­ment Billie Jean King, on n’a jamais échangé longue­ment mais le fait qu’elle ait accepté de s’ex­primer sur cette vidéo m’a énor­mé­ment touché. Que Billie Jean King ait eu la gentillesse de me citer dans son message m’a parti­cu­liè­re­ment ému, je trouve que j’ai fait fausse route au début de ma vie et que, d’une certaine façon, elle m’a éclairé sur des tas de choses. Mon regard a changé car j’ai eu le chance d’avoir eu trois tumeurs au cerveau parce qu’on m’a dit à l’époque que je ne conti­nue­rais pas à vivre long­temps et parce que chaque jour est un bonheur pour moi »