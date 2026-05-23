Hier lors de la conférence de presse des organisateur des Internationaux, Denis Nagelen était particulièrement ému comme l’a bien expliqué notre confrère des Dernières Nouvelles d’Alsace, Jean Deutch.
Il faut dire que ce 40ème anniversaire signifie beaucoup pour Denis qui a repris le tournoi en 2010 d’autant qu’un message lors de la cérémonie de samedi lui a fait plus que chaud au coeur.
« Je ne connais pas personnellement Billie Jean King, on n’a jamais échangé longuement mais le fait qu’elle ait accepté de s’exprimer sur cette vidéo m’a énormément touché. Que Billie Jean King ait eu la gentillesse de me citer dans son message m’a particulièrement ému, je trouve que j’ai fait fausse route au début de ma vie et que, d’une certaine façon, elle m’a éclairé sur des tas de choses. Mon regard a changé car j’ai eu le chance d’avoir eu trois tumeurs au cerveau parce qu’on m’a dit à l’époque que je ne continuerais pas à vivre longtemps et parce que chaque jour est un bonheur pour moi »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 11:59