Directeur des Internationaux de Strasbourg, Denis Naegelen a raconté une anecdote savoureuse à L’Equipe sur Maria Sharapova, lauréate du tournoi en 2010.
« C’était l’une des deux joueuses les plus bankables de l’époque avec Serena Williams. Une femme extrêmement professionnelle et très exigeante, une attractivité dingue, une puissance médiatique et un glamour qu’aucune joueuse actuelle ne possède… C’est Madonna qui débarque, quoi ! Après son premier tour, où elle avait perdu un set, elle m’avait dit : ‘Vous vous êtes fait du souci ? Ne vous inquiétez pas, je vais le gagner votre tournoi.’ Et elle l’avait fait. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 13:14