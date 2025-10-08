Directeur des Internationaux de Strasbourg, Denis Naegelen a raconté une anec­dote savou­reuse à L’Equipe sur Maria Sharapova, lauréate du tournoi en 2010.

« C’était l’une des deux joueuses les plus bankables de l’époque avec Serena Williams. Une femme extrê­me­ment profes­sion­nelle et très exigeante, une attrac­ti­vité dingue, une puis­sance média­tique et un glamour qu’au­cune joueuse actuelle ne possède… C’est Madonna qui débarque, quoi ! Après son premier tour, où elle avait perdu un set, elle m’avait dit : ‘Vous vous êtes fait du souci ? Ne vous inquiétez pas, je vais le gagner votre tournoi.’ Et elle l’avait fait. »