AccueilWTAWTA - StrasbourgDenis Naegelen, directeur du tournoi, sur Sharapova : "Après un premier tour,...
WTA - Strasbourg

Denis Naegelen, direc­teur du tournoi, sur Sharapova : « Après un premier tour, où elle avait perdu un set, elle m’avait dit : ‘Vous vous êtes fait du souci ? Ne vous inquiétez pas, je vais le gagner votre tournoi.’ Et elle l’avait fait »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

225
US open 2018 - Maria Sharapova - Russie

Directeur des Internationaux de Strasbourg, Denis Naegelen a raconté une anec­dote savou­reuse à L’Equipe sur Maria Sharapova, lauréate du tournoi en 2010. 

« C’était l’une des deux joueuses les plus bankables de l’époque avec Serena Williams. Une femme extrê­me­ment profes­sion­nelle et très exigeante, une attrac­ti­vité dingue, une puis­sance média­tique et un glamour qu’au­cune joueuse actuelle ne possède… C’est Madonna qui débarque, quoi ! Après son premier tour, où elle avait perdu un set, elle m’avait dit : ‘Vous vous êtes fait du souci ? Ne vous inquiétez pas, je vais le gagner votre tournoi.’ Et elle l’avait fait. »

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 13:14

Article précédent
Pegula sur la déci­sion de Monfils : « Jouer une saison entière en sachant que ce sera la dernière, ça me stres­se­rait. Mais je pense que ça corres­pond bien à sa person­na­lité, il va faire le spec­tacle à chaque match »
Article suivant
« Sinner a un problème. Et c’est un petit peu trop simpliste de mettre ça unique­ment sur le dos des condi­tions de jeu à Shanghai. Alcaraz lui mange le cerveau », estime Benoît Maylin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.