La deuxième édition des Internationaux de Strasbourg en format WTA500 a été un succès. Record de spec­ta­teurs battu, plateau de haut‐niveau et finale de grande qualité, diffi­cile de faire mieux même si le co‐directeur du tournoi en « veut » encore plus.

« Nous sommes vrai­ment satis­faits car la WTA nous a féli­cité pour les nouveaux aména­ge­ments que nous avons réalisés et notam­ment pour le confort supplé­men­taire apporté aux joueuses. Ces inves­tis­se­ments qui étaient néces­saires nous permettent de riva­liser avec les meilleurs tour­nois de cette caté­gorie mais il ne faut pas penser que cela est acquis. L’idée d’un stade est toujours dans nos têtes car cela permet­trait d’aller encore plus loin. Monter les infra­struc­tures d’un tel événe­ment est une véri­table prouesse tech­nique d’au­tant que j’ai envie de dire que chaque année il grandit. On doit tenir compte de tout cela pour se projeter et offrir encore plus de services à nos parte­naires, nos invités, les fans qui viennent sur le site. Nous sommes devenus un évène­ment incon­tour­nable qui fait rayonner l’Alsace, Strasbourg à travers le monde notam­ment depuis le passage en WTA500 car le tournoi est large­ment plus retransmis dans le monde que lors­qu’il était un WTA250. L’année prochaine, nous allons fêter notre 40ème édition, c’est un petit exploit une telle constance et une telle longé­vité »

De votre envoyé spécial à Strasbourg