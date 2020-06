Hier, lors de la conférence zoom organisée avec les médias, Denis Naegelen a exposé sa stratégie en terme de règles sanitaires et de public : « Comme nous sommes juste avant Roland-Garros, nous allons nous caler sur leur protocole, cela me semble logique et cohérent. Comme eux, nous allons bien observer ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines pour pouvoir optimisé notre jauge pour le public. L’idée dans cette période c’est d’anticiper certes mais aussi de ne pas acter des choses car tout peut bouger aussi. En revanche, s’il y aune chose qui ne bougera pas, ce sont les courts. C’est pour cela que l’on a décidé de les refaire pour qu’ils soient au top très proche des conditions de Roland-Garros comme c’est le cas d’habitude. »