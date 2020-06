Depuis le début de cette crise, le directeur des Internationaux de Strasbourg n’a jamais changé sa ligne de conduite. Cet après-midi lors d’une conférence zoom, il s’est exprimé sur cette première victoire : « On est très heureux de pouvoir organiser les IS en 2020. On s’est battu. On a bien défendu notre dossier auprès de la WTA qui a fait un super boulot pendant cette période assez spéciale. Le tournoi débutera donc le 19 septembre pour se finir le 26. On sera en face du tournoi de Rome et des qualifications de Roland-Garros. Cela ne m’inquiète pas, on est habitué à avoir de la concurrence en face de nous » a expliqué Denis Naegelen.

Concernant les normes sanitaires et la jauge du public, tout ne peut être validé à ce jour : « Tous les scénarios sont évoqués, mais je dirai qu’affirmer quelque chose le 17 juin n’a pas de sens. Il faut attendre et on s’adaptera en fonction de ce qu’il nous sera demandé. Ce que j’espère au fond de moi c’est bien sur de pouvoir accueillir le maximum de public. »