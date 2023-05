Le direc­teur des Internationaux de Strasbourg a donné avec son co‐directeur Jérôme Fechter une confé­rence de presse bilan ce matin. Les deux passionnés ont évoqué l’avenir du tournoi et leur candi­da­ture pour devenir un WTA500. L’annonce finale devrait être faite lors de Roland‐Garros.

Denis en aussi profité pour annoncer que cette édition 2023 était celle de tous les records.

« On va exploser notre record de spec­ta­teurs, la semaine a été magni­fique, c’est très récon­for­tant de se dire que le travail paye. Cela confirme aussi que le tennis féminin attire du monde quand il est bien valo­risé. Les Internationaux de Strasbourg sont bien installés et on a l’es­poir de grandir encore »