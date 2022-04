Denis Naegelen manie à la perfec­tion les phrases magiques. Quand il a été inter­rogé sur les pistes qu’il pouvait privi­lé­gier pour compléter son plateau des Internationaux de Strasbourg (du 15 au 21 mai), il a tout de suite pensé à une joueuse en particulier.

« Si j’avais le choix, j’in­vi­terai tout de suite Emma Raducanu. C’est la révé­la­tion du tennis féminin, la joueuse qui suscite le plus de commen­taires, la plus bankable, comme l’on dit. D’ailleurs je suis sur le « dossier » et j’ai envie de dire que plus elle jouera mal avant les Internationaux de Strasbourg, plus on aura des chances qu’elle puisse venir chez vous », a expliqué Denis.

On est obligé de croire le direc­teur du tournoi car il a déjà réalisé des gros coups, tout le monde se souvient de la venue de la méga‐star Maria Sharapova en 2010 alors que le tournoi n’avait pas encore cette dimen­sion et cette aura.