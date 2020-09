Après les propos assez durs d’Alizé Cornet envers l’organisation des Internationaux de Strasbourg, le directeur des IS 2020, Denis Naegelen, n’a pas mis longtemps pour lui répondre : « Il n’y a pas de bulle chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d’avoir un comportement responsable, de rester dans les espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu’un du public ou de l’organisation ne peut pas être en contact direct avec les joueuses. On a mis en place un protocole sanitaire de 66 pages qui a été écrit après des dizaines d’heures de réunion avec l’Agence régionale de santé, la Fédération française de tennis et les services de sécurité de la WTA« , a répondu l’Alsacien qui ne semble pas comprendre les reproches de la lauréate de l’édition 2013. Ambiance.