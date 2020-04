Nous avons joint le directeur des Internationaux de Strasbourg pour faire le point avec lui autour du « combat » qu’il mène avec son équipe, celui de reporter son tournoi en septembre juste avant l’éventuel Roland-Garros.

En contact hebdomadaire avec la WTA, Denis Naegelen évoque toutes les pistes. De plus, dans une région qui est très touchée par le coronavirus, lui, l’Alsacien, tient vraiment à faire le maximum pour que les Internationaux de Strasbourg redonnent de l’envie.

« Avec la WTA, nous avons une réunion chaque semaine, et à chaque fois, le futur calendrier est présenté. Il y a plusieurs possibilités qui varient en fonction de certaines annulations, il faut juste rester au contact et continuer à faire valoir sa candidature par rapport à d’autres qui arrivent ou qui peuvent arriver. Notre idée et notre volonté ont été bien comprises par la WTA donc j’ai bon espoir. Je ne vais pas dire que je suis confiant, mais si le circuit redémarre, les IS auront probablement lieu avant Roland-Garros. Ce serait un petit exploit mais ce serait aussi l’occasion de retrouver un peu le sourire. Et s’il faut jouer les matchs avec des tribunes plus petites, un central de 1000 place, je le ferai. »