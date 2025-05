Souriante et heureuse après sa victoire en finale des Internationaux de Strasbourg, Elena Rybakina s’est présentée en confé­rence de presse avec la « banane ». Il faut dire qu’elle a vrai­ment bataillé cette semaine pour remporter ce titre, le neuvième de sa carrière, le deuxième sur terre battue.

Programmée lundi à Roland‐Garros, elle a donc du partir de Strasbourg dès ce samedi, juste après son sacre. Interrogée sur l’idée de célé­brer, elle a évoqué, du bout des lèvres, l’idée de le faire dans le train.

« On va proba­ble­ment fêter le titre dans le train. En fait, je suis obligée de partir dès aujourd’hui (samedi) car je joue lundi. J’aurai comme cela une journée pour m’ac­cli­mater au site. Il faudra aussi que je récu­père car je suis forcé­ment fati­guée. Mais cette fatigue ne doit pas me faire oublier la bonne semaine que j’ai réalisé en Alsace. J’arrive à Roland Garros avec des matchs et beau­coup de confiance. Cela peut m’aider à faire un bon parcours. Je vais aborder le tournoi match par match. Je ne sais même pas qui j’af­fronte au premier tour, dans les tour­nois du Grand Chelem, il y a aussi des joueuses que l’on ne connait pas très bien. »

De votre envoyé spécial à Strasbourg