En domi­nant la Russe Samsonova en trois manches (6−1, 6–7, 6–1), la Kazakhe remporte la 39e édition des Internationaux de Strasbourg et confirme qu’elle a les atouts pour faire mal sur terre.

« Si mon service est stable, et que je suis dans le bon rythme, je pense que je peux battre n’im­porte qui même sur terre battue », avait expliqué Elena après sa victoire en demi‐finale. Une phrase qu’elle aurait pu répéter ce jour car c’est fina­le­ment exac­te­ment ce qu’il s’est passé sur le court central Patrice Dominguez, notam­ment en début de match.

S’appuyant souvent sur son revers long de ligne et sa première balle, Elena a dicté sa loi du fond du court en repous­sant loin derrière la ligne une Samsonova dépassée par les évène­ments, rempor­tant ainsi le premier set à la vitesse grand V (6−1).

La deuxième manche était beau­coup plus disputée, la Russe tenant plus la balle alors que son adver­saire était plus impa­tiente. Le dénoue­ment allait avoir lieu au tie‐break après que Rybakina ait écarté trois balles de set. Et lors de cet exer­cice, alors que c’est souvent la qualité du service qui fait la diffé­rence, c’est Samsanova, plus agres­sive, qui égali­sait à une manche partout.

Dès l’en­tame de la manche déci­sive, la Russe semblait marquer le coup physi­que­ment alors qu’Elena faisait parler la poudre et se déta­chait rapi­de­ment avant de clore rapi­de­ment les débats (6−1).

C’est le deuxième titre sur l’ocre pour Rybakina. Un nouveau trophée qui va lui permettre d’ar­river du côté de la Porte d’Auteuil avec un capital confiance intéressant.

De votre envoyé spécial à Strasbourg