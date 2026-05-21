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Emma Navarro : « Cela fait un an que je me bats contre un problème de santé. Gagner trois matchs de suite ici, c’est très satisfaisant »

Par
Laurent Trupiano
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Emma n’a pas ménagé ses efforts ce jeudi sur le central Patrice Dominguez. Face à la doyenne chinoise Zhang (37 ans), l’Américaine s’en sort fina­le­ment en trois manches (2−6, 7–6, 6–2) et confirme qu’elle est de retour. 

« Cela fait un an que je me bats contre un problème de santé, gagner trois matchs de suite ici à Strasbourg, c’est très satis­fai­sant. Cela a été une vrai bataille et je n’ai pas cédé. Dans le set décisif, j’ai eu un peu plus de marge car mon service a été plus effi­cace. MAis il est évident que je dois encore améliorer ce coup. Je me sens bien ici à Strasbourg, il y a une bonne atmo­sphère, tout cela est très positif donc il faut que je reste dans cette dyna­mique » a expliqué Emma. 

Si tout le monde a constaté qu’elle a beau­coup forci, personne ne sait quel est son problème de santé.

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 19:27

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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