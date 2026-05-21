Emma n’a pas ménagé ses efforts ce jeudi sur le central Patrice Dominguez. Face à la doyenne chinoise Zhang (37 ans), l’Américaine s’en sort fina­le­ment en trois manches (2−6, 7–6, 6–2) et confirme qu’elle est de retour.

« Cela fait un an que je me bats contre un problème de santé, gagner trois matchs de suite ici à Strasbourg, c’est très satis­fai­sant. Cela a été une vrai bataille et je n’ai pas cédé. Dans le set décisif, j’ai eu un peu plus de marge car mon service a été plus effi­cace. MAis il est évident que je dois encore améliorer ce coup. Je me sens bien ici à Strasbourg, il y a une bonne atmo­sphère, tout cela est très positif donc il faut que je reste dans cette dyna­mique » a expliqué Emma.

Si tout le monde a constaté qu’elle a beau­coup forci, personne ne sait quel est son problème de santé.