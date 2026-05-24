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Emma Navarro, un discours qui détonne mais qui rassure : « Je suis toujours recon­nais­sance de vivre cette vie de joueuse de tennis, de voyager dans le monde entier, de rencon­trer des gens, de décou­vrir de nouveaux endrois toutes le semaines, de vivre de nouvelles aventures »

Par
Laurent Trupiano
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Cette semaine à Strasbourg, Emma Navarro a presque vécu une deuxième nais­sance. Alors qu’elle se cher­chait un peu au niveau tennis­tique et physique, elle a trouvé des clés sur la terre battue alsa­cienne. Ce 9ème titre de sa carrière devrait logi­que­ment la relancer, elle qui a tutoyé des sommets il y a juste quelques années avant de connaitre une année très difficile.

« Mon père et ma soeur avaient voyagé tout la nuit pour venir me voir jouer. Cela aurait été horrible de ne pas remporter la victoire devant eux. Ce titre signifie beau­coup pour moi, j’avais des choses à me prouver à moi même. Après avoir connu des problèmes de santé durant de longs mois, je devais croire en moi, en ma rési­lience, ma force, en ma capa­cité à m’ac­cro­cher quand les choses deviennent diffi­ciles. Je me fixe pas trop d’ob­jec­tifs en termes de résultat et de clas­se­ment, je suis toujours recon­nais­sance de vivre cette vie de joueuse de tennis, de voyager dans le monde entier, de rencon­trer des gens, de décou­vrir de nouveaux endrois toutes le semaines, de vivre de nouvelles aven­tures » a résumé Emma à nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 10:30

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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