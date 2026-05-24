Cette semaine à Strasbourg, Emma Navarro a presque vécu une deuxième naissance. Alors qu’elle se cherchait un peu au niveau tennistique et physique, elle a trouvé des clés sur la terre battue alsacienne. Ce 9ème titre de sa carrière devrait logiquement la relancer, elle qui a tutoyé des sommets il y a juste quelques années avant de connaitre une année très difficile.
« Mon père et ma soeur avaient voyagé tout la nuit pour venir me voir jouer. Cela aurait été horrible de ne pas remporter la victoire devant eux. Ce titre signifie beaucoup pour moi, j’avais des choses à me prouver à moi même. Après avoir connu des problèmes de santé durant de longs mois, je devais croire en moi, en ma résilience, ma force, en ma capacité à m’accrocher quand les choses deviennent difficiles. Je me fixe pas trop d’objectifs en termes de résultat et de classement, je suis toujours reconnaissance de vivre cette vie de joueuse de tennis, de voyager dans le monde entier, de rencontrer des gens, de découvrir de nouveaux endrois toutes le semaines, de vivre de nouvelles aventures » a résumé Emma à nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 10:30