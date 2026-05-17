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Enfin une bonne nouvelle pour Loïs Boisson à une semaine de Roland‐Garros

Par
Thomas S
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En grande diffi­culté depuis son retour sur les courts après sept mois d’ab­sence (trois défaites d’af­filée à Madrid, Rome et Parme) Loïs Boisson a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche, sur le WTA 500 de Strasbourg.

Invitée de dernière minute sur le tournoi alsa­cien, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a parfai­te­ment honoré cette wild card en s’im­po­sant en deux manches face à la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang : 6–3, 7–6(4).

Une excel­lente nouvelle à une semaine du début du Grand Chelem pari­sien d’au­tant que la numéro une fran­çaise aura l’oc­ca­sion de vrai­ment se tester au prochain tour face à tête de série numéro une du tournoi, Victoria Mboko. 

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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