En grande diffi­culté depuis son retour sur les courts après sept mois d’ab­sence (trois défaites d’af­filée à Madrid, Rome et Parme) Loïs Boisson a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche, sur le WTA 500 de Strasbourg.

Invitée de dernière minute sur le tournoi alsa­cien, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a parfai­te­ment honoré cette wild card en s’im­po­sant en deux manches face à la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang : 6–3, 7–6(4).

Une excel­lente nouvelle à une semaine du début du Grand Chelem pari­sien d’au­tant que la numéro une fran­çaise aura l’oc­ca­sion de vrai­ment se tester au prochain tour face à tête de série numéro une du tournoi, Victoria Mboko.