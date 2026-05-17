En grande difficulté depuis son retour sur les courts après sept mois d’absence (trois défaites d’affilée à Madrid, Rome et Parme) Loïs Boisson a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche, sur le WTA 500 de Strasbourg.
Invitée de dernière minute sur le tournoi alsacien, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a parfaitement honoré cette wild card en s’imposant en deux manches face à la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang : 6–3, 7–6(4).
Une excellente nouvelle à une semaine du début du Grand Chelem parisien d’autant que la numéro une française aura l’occasion de vraiment se tester au prochain tour face à tête de série numéro une du tournoi, Victoria Mboko.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 15:56