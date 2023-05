On le sait, Caroline Garcia est entrain de vivre une période très diffi­cile tennis­ti­que­ment et mora­le­ment. A Rome, lors du second tour, elle a complè­te­ment craqué sur le court.

Sa tournée sur terre‐battue est donc un échec avec des défaites préma­tu­rées et surtout un niveau de jeu assez alar­mant alors que Roland Garros pointe le bout de son nez.

Il existe donc fina­le­ment que trois solu­tions pour préparer cette échéance très impor­tante surtout pour une joueuse française.

Ne rien faire du tout, se reposer, soit profiter des deux semaines qui viennent pour s’en­trainer dur, ou alors demander une invi­ta­tion aux IS de Strasbourg où elle a souvent réalisé des belles perfor­mances, choyée par l’or­ga­ni­sa­tion et un public toujours derrière elle.

On va vite savoir si cette option va être choisie par la Lyonnaise.

Elle comporte juste un vrai risque, que la Tricolore s’en­fonce encore un peu plus.…