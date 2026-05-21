Rayonnante en conférence de presse et qualifiée pour les demi‐finales sur le WTA 500 de Strasbourg, la Roumaine, 33e mondiale, a sorti Daria Kasatkina lors d’un quart de finale de haute volée (7−6, 3–6, 6–2).
Maintenant, elle rêve forcément d’aller au bout. « Je sais que ma demi‐finale va être encore un gros match, mais je me sens bien ici, la terre battue est la même qu’à Roland‐Garros. Le fait d’avoir perdu tôt à Rome m’a permis de bien travailler notamment sur mes déplacements sur cette surface qui est très exigeante », explique la Roumaine dont le nom et le prénom nous laisse croire qu’elle possède des origines françaises.
Interrogée à ce sujet en conférence de presse, elle a balayé cette théorie avec le sourire : « Souvent, on pense que j’ai des origines françaises parce que je m’appelle Jaqueline mais cela n’a absolument rien à voir. En fait c’est en hommage à Jackie Kennedy. »
De votre envoyé spécial à Strasbourg
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 16:35