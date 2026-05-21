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Jaqueline Cristian, demi‐finaliste surprise en Alsace : « Souvent on pense que j’ai des origines fran­çaises parce que je m’ap­pelle Jaqueline mais cela n’a abso­lu­ment rien à voir. En fait… »

Par
Laurent Trupiano
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Rayonnante en confé­rence de presse et quali­fiée pour les demi‐finales sur le WTA 500 de Strasbourg, la Roumaine, 33e mondiale, a sorti Daria Kasatkina lors d’un quart de finale de haute volée (7−6, 3–6, 6–2).

Maintenant, elle rêve forcé­ment d’aller au bout. « Je sais que ma demi‐finale va être encore un gros match, mais je me sens bien ici, la terre battue est la même qu’à Roland‐Garros. Le fait d’avoir perdu tôt à Rome m’a permis de bien travailler notam­ment sur mes dépla­ce­ments sur cette surface qui est très exigeante », explique la Roumaine dont le nom et le prénom nous laisse croire qu’elle possède des origines françaises. 

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse, elle a balayé cette théorie avec le sourire : « Souvent, on pense que j’ai des origines fran­çaises parce que je m’ap­pelle Jaqueline mais cela n’a abso­lu­ment rien à voir. En fait c’est en hommage à Jackie Kennedy. »

De votre envoyé spécial à Strasbourg

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 16:35

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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