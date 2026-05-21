Rayonnante en confé­rence de presse et quali­fiée pour les demi‐finales sur le WTA 500 de Strasbourg, la Roumaine, 33e mondiale, a sorti Daria Kasatkina lors d’un quart de finale de haute volée (7−6, 3–6, 6–2).

Maintenant, elle rêve forcé­ment d’aller au bout. « Je sais que ma demi‐finale va être encore un gros match, mais je me sens bien ici, la terre battue est la même qu’à Roland‐Garros. Le fait d’avoir perdu tôt à Rome m’a permis de bien travailler notam­ment sur mes dépla­ce­ments sur cette surface qui est très exigeante », explique la Roumaine dont le nom et le prénom nous laisse croire qu’elle possède des origines françaises.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse, elle a balayé cette théorie avec le sourire : « Souvent, on pense que j’ai des origines fran­çaises parce que je m’ap­pelle Jaqueline mais cela n’a abso­lu­ment rien à voir. En fait c’est en hommage à Jackie Kennedy. »

De votre envoyé spécial à Strasbourg