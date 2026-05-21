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Kader Nouni, badge d’or, le Barry White du tennis : « Ma voix est natu­relle. Je ne m’en­trai­nais pas devant ma glace à dire ‘Deuce’ ou ’15 love’ »

Par
Laurent Trupiano
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Kader officie souvent aux Internationaux de Strasbourg, et le Barry White de l’ar­bi­trage charme toujours les spec­ta­teurs, venus très nombreux cette semaine dans la capi­tale alsa­cienne. Âgé de 49 ans, Kader se souvient des débuts compli­qués dans le monde de l’arbitrage.

« Le but d’un arbitre, ce n’est pas de se faire remar­quer. Alors c’est vrai qu’avec la voix et la coupe afro que j’avais à l’époque, c’était un peu compliqué. Après ma voix est natu­relle je ne m’en­trai­nais pas devant ma glace à dire ‘Deuce’ ou ’15 love’ »

Logiquement, Kader devrait être sur la chaise pour la finale qui aura lieu samedi. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 17:04

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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