Kader officie souvent aux Internationaux de Strasbourg, et le Barry White de l’arbitrage charme toujours les spectateurs, venus très nombreux cette semaine dans la capitale alsacienne. Âgé de 49 ans, Kader se souvient des débuts compliqués dans le monde de l’arbitrage.
« Le but d’un arbitre, ce n’est pas de se faire remarquer. Alors c’est vrai qu’avec la voix et la coupe afro que j’avais à l’époque, c’était un peu compliqué. Après ma voix est naturelle je ne m’entrainais pas devant ma glace à dire ‘Deuce’ ou ’15 love’ »
Logiquement, Kader devrait être sur la chaise pour la finale qui aura lieu samedi.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 17:04