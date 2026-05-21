Kader officie souvent aux Internationaux de Strasbourg, et le Barry White de l’ar­bi­trage charme toujours les spec­ta­teurs, venus très nombreux cette semaine dans la capi­tale alsa­cienne. Âgé de 49 ans, Kader se souvient des débuts compli­qués dans le monde de l’arbitrage.

« Le but d’un arbitre, ce n’est pas de se faire remar­quer. Alors c’est vrai qu’avec la voix et la coupe afro que j’avais à l’époque, c’était un peu compliqué. Après ma voix est natu­relle je ne m’en­trai­nais pas devant ma glace à dire ‘Deuce’ ou ’15 love’ »

Logiquement, Kader devrait être sur la chaise pour la finale qui aura lieu samedi.