En grande difficulté depuis son retour de blessure (trois défaites d’affilée à Madrid, Rome et Parme, pour un seul set remporté), Loïs Boisson a fait un choix fort à 10 jours de se rendre à Roland‐Garros et de défendre les 780 points de sa demi‐finale en 2025.
En effet, l’actuelle 43e mondiale a décidé d’accepter une invitation de la part du WTA 500 de Strasbourg qui débutera ce dimanche 17 mai.
La Française rejoint ainsi un plateau relevé avec notamment Victoria Mboko, Iva Jovic, Madison Keys, Clara Tauson ou encore Emma Raducanu.
La n°1 française, Loïs Boisson, sera à Strasbourg ! 🇫🇷✨— Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 14, 2026
Invitée par le tournoi, la Française de 22 ans découvrira la terre battue du Tennis Club de Strasbourg après son superbe parcours jusqu’en demi‐finales à Roland‐Garros. 🔥
Hâte de la voir sur les courts strasbourgeois ? 🎾 pic.twitter.com/Djl6CbjXiJ
Une bonne nouvelle pour le tournoi alsacien mais également pour Loïs qui montre par cette inscription qu’elle n’est pas gênée physiquement et qu’elle a envie de se battre et de progresser avant le rendez‐vous le plus important de sa saison, voire de sa carrière.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 12:52