En grande diffi­culté depuis son retour de bles­sure (trois défaites d’af­filée à Madrid, Rome et Parme, pour un seul set remporté), Loïs Boisson a fait un choix fort à 10 jours de se rendre à Roland‐Garros et de défendre les 780 points de sa demi‐finale en 2025.

En effet, l’ac­tuelle 43e mondiale a décidé d’ac­cepter une invi­ta­tion de la part du WTA 500 de Strasbourg qui débu­tera ce dimanche 17 mai.

La Française rejoint ainsi un plateau relevé avec notam­ment Victoria Mboko, Iva Jovic, Madison Keys, Clara Tauson ou encore Emma Raducanu.

La n°1 fran­çaise, Loïs Boisson, sera à Strasbourg ! 🇫🇷✨

Invitée par le tournoi, la Française de 22 ans décou­vrira la terre battue du Tennis Club de Strasbourg après son superbe parcours jusqu’en demi‐finales à Roland‐Garros. 🔥

Hâte de la voir sur les courts stras­bour­geois ? 🎾 pic.twitter.com/Djl6CbjXiJ — Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 14, 2026

Une bonne nouvelle pour le tournoi alsa­cien mais égale­ment pour Loïs qui montre par cette inscrip­tion qu’elle n’est pas gênée physi­que­ment et qu’elle a envie de se battre et de progresser avant le rendez‐vous le plus impor­tant de sa saison, voire de sa carrière.