Accueil France

La déci­sion impor­tante de Loïs Boisson à 10 jours de Roland‐Garros

Par
Thomas S
-
326

En grande diffi­culté depuis son retour de bles­sure (trois défaites d’af­filée à Madrid, Rome et Parme, pour un seul set remporté), Loïs Boisson a fait un choix fort à 10 jours de se rendre à Roland‐Garros et de défendre les 780 points de sa demi‐finale en 2025.

En effet, l’ac­tuelle 43e mondiale a décidé d’ac­cepter une invi­ta­tion de la part du WTA 500 de Strasbourg qui débu­tera ce dimanche 17 mai. 

La Française rejoint ainsi un plateau relevé avec notam­ment Victoria Mboko, Iva Jovic, Madison Keys, Clara Tauson ou encore Emma Raducanu. 

Une bonne nouvelle pour le tournoi alsa­cien mais égale­ment pour Loïs qui montre par cette inscrip­tion qu’elle n’est pas gênée physi­que­ment et qu’elle a envie de se battre et de progresser avant le rendez‐vous le plus impor­tant de sa saison, voire de sa carrière. 

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥