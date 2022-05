Quelques semaines après avoir annoncé un plateau de qualité avec notam­ment la présence de la tenante du titre Barbora Krejcikova, ou encore celles de Sloane Stephens et de Jelena Ostapenko, l’or­ga­ni­sa­tion des Internationaux de Strasbourg vient de divul­guer la venue d’une quatrième lauréate en Grand Chelem, et pas des moindres, puis­qu’il s’agit de l’Allemande Angelique Kerber.

Sacrée à trois reprises en Majeur (Wimbledon 2018, Open d’Australie et US Open 2016), l’an­cienne numéro une mondiale sera donc l’une des attrac­tions de cette édition 2022 des IS qui auront lieu du 15 au 21 mai.