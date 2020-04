D’après nos informations, les Internationaux de Strasbourg ont été calés juste avant le début de Roland-Garros, soit en semaine 38 du 21 au 27 septembre. Comme on l’a souvent expliqué sur We Love Tennis, Denis Naegelen, directeur des IS, a la volonté de redonner de la « joie » à sa région qui a été touchée très fortement par la crise du Covid-19. Hier, encore il a réaffirmé la volonté de pouvoir organiser son tournoi même s’il faudrait en changer quelques principes : « Si je dois mettre un spectateur sur trois dans les gradins, je le ferai. » Il reste que l’idée de son report est donc validé par le calendrier de la WTA c’est une bonne nouvelle pour la région Grand Est mais aussi pour le tennis féminin et le tennis tricolore.