Battue trois fois en autant de matchs depuis son retour de blessure fin avril, Loïs Boisson a remporté son premier match depuis presque huit mois à l’occasion du premier tour à Strasbourg.
Dans des propos relayés par RMC Sport après sa victoire contre la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang (6–3, 7–6[4]), la Française a assuré qu’elle ne pensait pas encore à Roland‐Garros, où elle défendre les points de sa demi‐finale de l’an dernier.
« Si je suis là, je ne suis pas tournée vers Roland‐Garros. Peu importe le tournoi, à chaque fois l’objectif c’est de gagner le tournoi. Je sais que ça va être très dur, le tournoi est très très relevé aussi. Mais forcément, si je suis là, c’est pour essayer de gagner tous mes matchs », a déclaré la 50e mondiale, ambitieuse en Alsace, après avoir notamment décidé de retravailler avec son ancien coach, Florian Reynet.
En huitièmes de finale, Loïs Boisson affrontera la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale).
Publié le lundi 18 mai 2026 à 11:55