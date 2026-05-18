Battue trois fois en autant de matchs depuis son retour de bles­sure fin avril, Loïs Boisson a remporté son premier match depuis presque huit mois à l’oc­ca­sion du premier tour à Strasbourg.

Dans des propos relayés par RMC Sport après sa victoire contre la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang (6–3, 7–6[4]), la Française a assuré qu’elle ne pensait pas encore à Roland‐Garros, où elle défendre les points de sa demi‐finale de l’an dernier.

« Si je suis là, je ne suis pas tournée vers Roland‐Garros. Peu importe le tournoi, à chaque fois l’ob­jectif c’est de gagner le tournoi. Je sais que ça va être très dur, le tournoi est très très relevé aussi. Mais forcé­ment, si je suis là, c’est pour essayer de gagner tous mes matchs », a déclaré la 50e mondiale, ambi­tieuse en Alsace, après avoir notam­ment décidé de retra­vailler avec son ancien coach, Florian Reynet.

En huitièmes de finale, Loïs Boisson affron­tera la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale).