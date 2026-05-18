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Loïs Boisson annonce la couleur : « Si je suis là, je ne suis pas tournée vers Roland‐Garros. L’objectif, c’est de gagner le tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue trois fois en autant de matchs depuis son retour de bles­sure fin avril, Loïs Boisson a remporté son premier match depuis presque huit mois à l’oc­ca­sion du premier tour à Strasbourg. 

Dans des propos relayés par RMC Sport après sa victoire contre la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang (6–3, 7–6[4]), la Française a assuré qu’elle ne pensait pas encore à Roland‐Garros, où elle défendre les points de sa demi‐finale de l’an dernier. 

« Si je suis là, je ne suis pas tournée vers Roland‐Garros. Peu importe le tournoi, à chaque fois l’ob­jectif c’est de gagner le tournoi. Je sais que ça va être très dur, le tournoi est très très relevé aussi. Mais forcé­ment, si je suis là, c’est pour essayer de gagner tous mes matchs », a déclaré la 50e mondiale, ambi­tieuse en Alsace, après avoir notam­ment décidé de retra­vailler avec son ancien coach, Florian Reynet.

En huitièmes de finale, Loïs Boisson affron­tera la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale). 

Publié le lundi 18 mai 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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