Battue trois fois en autant de matchs depuis son retour de blessure fin avril, Loïs Boisson a remporté son premier match depuis presque huit mois à l’occasion du premier tour à Strasbourg.
Dans des propos relayés par RMC Sport après sa victoire contre la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang (6–3, 7–6[4]), la Française a livré son ressenti avec sincérité.
« Je ne m’attendais pas à avoir un cours plein sur un premier tour. Donc j’étais surprise, mais dans le bon sens et c’est super d’avoir ce soutien ici en France. J’essaie de retrouver des bonnes sensations, de retrouver du rythme, mais c’est de mieux en mieux. Même si des fois je ne me sentais pas très bien, j’étais là et j’étais dans le match », a déclaré la 50e mondiale, après avoir notamment décidé de retravailler avec son ancien coach, Florian Reynet.
En huitièmes de finale ce mardi, Loïs Boisson affrontera la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale).
Publié le mardi 19 mai 2026 à 11:45