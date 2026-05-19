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Loïs Boisson, avant d’af­fronter la tête de série numéro 1 : « Je ne m’at­ten­dais pas à ça lors du premier tour. J’ai été surprise »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue trois fois en autant de matchs depuis son retour de bles­sure fin avril, Loïs Boisson a remporté son premier match depuis presque huit mois à l’oc­ca­sion du premier tour à Strasbourg.

Dans des propos relayés par RMC Sport après sa victoire contre la Chinoise et 33e joueuse mondiale, Xinyu Wang (6–3, 7–6[4]), la Française a livré son ressenti avec sincérité. 

« Je ne m’at­ten­dais pas à avoir un cours plein sur un premier tour. Donc j’étais surprise, mais dans le bon sens et c’est super d’avoir ce soutien ici en France. J’essaie de retrouver des bonnes sensa­tions, de retrouver du rythme, mais c’est de mieux en mieux. Même si des fois je ne me sentais pas très bien, j’étais là et j’étais dans le match », a déclaré la 50e mondiale, après avoir notam­ment décidé de retra­vailler avec son ancien coach, Florian Reynet.

En huitièmes de finale ce mardi, Loïs Boisson affron­tera la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale).

Publié le mardi 19 mai 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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