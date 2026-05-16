La grande échéance arrive pour Loïs Boisson. Et la pression monte…
Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une blessure au bras, la Française a repris il y a environ un mois, à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensation l’an dernier en atteignant les demi‐finales.
Sèchement battue à Madrid, puis dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, elle a subi une nouvelle défaite au premier tour du Challenger de Parme.
Il ne reste plus que Strasbourg pour Loïs Boisson pour tenter de trouver du rythme et prendre confiance avant le Grand Chelem parisien, où elle jouera très gros au niveau du classement.
Le tirage aux sort du WTA 500 alsacien ayant eu lieu, l’actuelle 43e joueuse mondiale connaît son adversaire au premier tour. Elle affrontera la Chinoise Xinyu Wang (33e mondiale), avant de potentiellement retrouver en huitièmes de finale la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale).
🎾✨ Le tableau final des Internationaux de Strasbourg est dévoilé !— Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 16, 2026
De belles affiches en perspepctive, avec notamment Emma Raducanu contre Diane Parry (wild card), ou encore Leylah Fernandez contre Leolia Jeanjean. 🔥
Qui soulèvera le trophée de cette 40ème édition ? 🏆 pic.twitter.com/MXcuIwMhrK
A noter également que Diane Parry défiera Emma Raducanu, de retour sur le circuit à Strasbourg.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 15:55