La grande échéance arrive pour Loïs Boisson. Et la pres­sion monte…

Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une bles­sure au bras, la Française a repris il y a environ un mois, à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensa­tion l’an dernier en attei­gnant les demi‐finales.

Sèchement battue à Madrid, puis dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, elle a subi une nouvelle défaite au premier tour du Challenger de Parme.

Il ne reste plus que Strasbourg pour Loïs Boisson pour tenter de trouver du rythme et prendre confiance avant le Grand Chelem pari­sien, où elle jouera très gros au niveau du classement.

Le tirage aux sort du WTA 500 alsa­cien ayant eu lieu, l’ac­tuelle 43e joueuse mondiale connaît son adver­saire au premier tour. Elle affron­tera la Chinoise Xinyu Wang (33e mondiale), avant de poten­tiel­le­ment retrouver en huitièmes de finale la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale).

🎾✨ Le tableau final des Internationaux de Strasbourg est dévoilé !

De belles affiches en pers­pepc­tive, avec notam­ment Emma Raducanu contre Diane Parry (wild card), ou encore Leylah Fernandez contre Leolia Jeanjean. 🔥

Qui soulè­vera le trophée de cette 40ème édition ? 🏆 pic.twitter.com/MXcuIwMhrK — Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 16, 2026

A noter égale­ment que Diane Parry défiera Emma Raducanu, de retour sur le circuit à Strasbourg.