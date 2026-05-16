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Loïs Boisson fixée sur son sort avant Roland‐Garros

Par
Baptiste Mulatier
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La grande échéance arrive pour Loïs Boisson. Et la pres­sion monte… 

Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une bles­sure au bras, la Française a repris il y a environ un mois, à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensa­tion l’an dernier en attei­gnant les demi‐finales.

Sèchement battue à Madrid, puis dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, elle a subi une nouvelle défaite au premier tour du Challenger de Parme.

Il ne reste plus que Strasbourg pour Loïs Boisson pour tenter de trouver du rythme et prendre confiance avant le Grand Chelem pari­sien, où elle jouera très gros au niveau du classement. 

Le tirage aux sort du WTA 500 alsa­cien ayant eu lieu, l’ac­tuelle 43e joueuse mondiale connaît son adver­saire au premier tour. Elle affron­tera la Chinoise Xinyu Wang (33e mondiale), avant de poten­tiel­le­ment retrouver en huitièmes de finale la tête de série numéro 1, Victoria Mboko (9e mondiale). 

A noter égale­ment que Diane Parry défiera Emma Raducanu, de retour sur le circuit à Strasbourg. 

Publié le samedi 16 mai 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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