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Loïs Boisson sur sa déci­sion très forte avant Roland‐Garros : « Je n’avais pas trop le choix »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue trois fois au premier tour (à Madrid, Rome et Parme) pour son retour de bles­sure, Loïs Boisson a décidé de rappeler son ancien coach, Florian Reynet, avant Strasbourg où elle a renoué avec la victoire avant de s’in­cliner en huitièmes de finale contre tête de série numéro 1, Victoria Mboko (6−4, 6–3).

Dans des propos relayés par L’Equipe, la Française est revenue sur cette déci­sion de colla­borer à nouveau avec l’en­traî­neur qui l’ac­com­pa­gnait lors de sa demi‐finale à Roland‐Garros l’an dernier. 

« Je n’avais pas trop le choix. Ce n’était pas la période pour essayer avec quel­qu’un, vu que même moi, je ne savais pas vrai­ment où j’étais sur le court. Ça n’al­lait pas, évoquait‐elle. En ce moment, j’ai juste besoin d’être avec des gens qui me connais­saient depuis longtemps. »

Loïs Boisson peut main­te­nant se concen­trer sur le Grand Chelem pari­sien, où elle jouera forcé­ment très gros après son magni­fique parcours en 2025. 

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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