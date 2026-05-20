Battue trois fois au premier tour (à Madrid, Rome et Parme) pour son retour de bles­sure, Loïs Boisson a décidé de rappeler son ancien coach, Florian Reynet, avant Strasbourg où elle a renoué avec la victoire avant de s’in­cliner en huitièmes de finale contre tête de série numéro 1, Victoria Mboko (6−4, 6–3).

Dans des propos relayés par L’Equipe, la Française est revenue sur cette déci­sion de colla­borer à nouveau avec l’en­traî­neur qui l’ac­com­pa­gnait lors de sa demi‐finale à Roland‐Garros l’an dernier.

« Je n’avais pas trop le choix. Ce n’était pas la période pour essayer avec quel­qu’un, vu que même moi, je ne savais pas vrai­ment où j’étais sur le court. Ça n’al­lait pas, évoquait‐elle. En ce moment, j’ai juste besoin d’être avec des gens qui me connais­saient depuis longtemps. »

Loïs Boisson peut main­te­nant se concen­trer sur le Grand Chelem pari­sien, où elle jouera forcé­ment très gros après son magni­fique parcours en 2025.