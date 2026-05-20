Battue trois fois au premier tour (à Madrid, Rome et Parme) pour son retour de blessure, Loïs Boisson a décidé de rappeler son ancien coach, Florian Reynet, avant Strasbourg où elle a renoué avec la victoire avant de s’incliner en huitièmes de finale contre tête de série numéro 1, Victoria Mboko (6−4, 6–3).
Dans des propos relayés par L’Equipe, la Française est revenue sur cette décision de collaborer à nouveau avec l’entraîneur qui l’accompagnait lors de sa demi‐finale à Roland‐Garros l’an dernier.
« Je n’avais pas trop le choix. Ce n’était pas la période pour essayer avec quelqu’un, vu que même moi, je ne savais pas vraiment où j’étais sur le court. Ça n’allait pas, évoquait‐elle. En ce moment, j’ai juste besoin d’être avec des gens qui me connaissaient depuis longtemps. »
Loïs Boisson peut maintenant se concentrer sur le Grand Chelem parisien, où elle jouera forcément très gros après son magnifique parcours en 2025.
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 15:55