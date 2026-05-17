Lauréate de son premier match depuis son retour de bles­sure, ce dimanche, au premier tour du WTA 500 de Strasbourg, Loïs Boisson a annoncé en confé­rence de presse d’après match qu’elle avait décidé de retra­vailler avec son ancien coach, Florian Reynet, déjà présent dans sa box en Alsace.

Un choix logique pour la Française, en manque de repère à une semaine de défendre sa demi‐finale à Roland‐Garros en 2025 où Reynet était son entraîneur.

« J’ai essayé un entraî­neur le mois dernier (le Néerlandais Rick Vleeshouwers) et je me suis juste rendu compte que j’avais besoin d’être avec des personnes qui me connais­saient d’avant. Tout le reste de l’équipe n’avait pas changé depuis des années mais sur le tennis c’était un peu plus compliqué. Je suis dans une phase où j’ai besoin de me retrouver, de retrouver des repères, c’est pour ça que j’ai appelé Florian. C’est le fait de se connaître par coeur. Il sait ce que je fais bien, ce que je fais mal, ce qui me pose problème, là où je suis forte, donc la commu­ni­ca­tion est plus facile. Ça fait des années qu’on se connaît, tout est plus simple. juste contente de rega­gner un match, ça faisait long­temps, et d’avoir un autre match à jouer dans deux jours. »