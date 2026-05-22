On a encore vécu une belle journée de tennis à Strasbourg. C’est Navarro qui a ouvert les hosti­lités face à sa compa­triote Ann Li et elle a été sans pitié (6−1, 6–3). C’est une vraie renais­sance pour Emma après des mois de galère. Autoritaire et précise, elle n’a laissé que des miettes à son adversaire.

After strug­gling with health issues earlier this season, Emma Navarro is into her first final since February ’25 with a strong 6–1, 6–3 win vs Ann Li in Strasbourg.



Navarro could face Jovic in R2 at RG, Osaka in R3, and Sabalenka in R4 👀 pic.twitter.com/58GFBC3VsY — Christian’s Court (@christianscourt) May 22, 2026

On pensait que MBoko allait l’imiter mais ce ne fut pas vrai­ment le cas telle­ment la Canadienne a du batailler pour venir à bout de la Roumaine Cristian (7−6, 3–6, 6–2) au cours d’un match de très haut‐niveau.

Victoria Mboko (n°9) 🇨🇦 se qualifie pour la finale du WTA 500 de Strasbourg !



Tête de série n°1, elle élimine Jaqueline Cristian (n°33) 🇷🇴 en trois sets 7–6 (3), 3–6, 6–2.



Next ➡️ Emma Navarro (n°39) 🇺🇸.#IS26



📸 : @WTA_Strasbourg pic.twitter.com/sSRlCqdaNZ — Jeu, Set et Match (@Jeu_Set_EtMatch) May 22, 2026

La finale promet donc du grand spec­tacle d’au­tant que les deux cham­pionnes ont déjà soulevé des trophées, huit pour Navarro, sept pour MBoko. Cette affiche a donc de la gueule surtout pour le 40ème anni­ver­saire du tournoi.