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Mboko – Navarro, une finale qui a de la « gueule »

Par
Laurent Trupiano
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On a encore vécu une belle journée de tennis à Strasbourg. C’est Navarro qui a ouvert les hosti­lités face à sa compa­triote Ann Li et elle a été sans pitié (6−1, 6–3). C’est une vraie renais­sance pour Emma après des mois de galère. Autoritaire et précise, elle n’a laissé que des miettes à son adversaire. 

On pensait que MBoko allait l’imiter mais ce ne fut pas vrai­ment le cas telle­ment la Canadienne a du batailler pour venir à bout de la Roumaine Cristian (7−6, 3–6, 6–2) au cours d’un match de très haut‐niveau. 

La finale promet donc du grand spec­tacle d’au­tant que les deux cham­pionnes ont déjà soulevé des trophées, huit pour Navarro, sept pour MBoko. Cette affiche a donc de la gueule surtout pour le 40ème anni­ver­saire du tournoi.

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 19:59

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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