Ce mercredi à 10h avait lieu la confé­rence de presse d’avant‐tournoi des Internationaux de Strasbourg qui se dérou­le­ront du 22 au 29 mai.

Denis Naegelen a donc présenté son plateau de joueuses et il est plutôt dense avec la présence d’une top 10 : Bianca Andreescu mais aussi de 6 top 30.

Sur la liste des inscrip­tions, on note aussi la présence de Venus Williams, mais aussi de toutes les joueuses trico­lores. Pour l’ins­tant malheu­reu­se­ment leurs clas­se­ments ne leur permettent pas de rentrer direc­te­ment le tableau. « On attend la fin du tournoi de Rome pour donner nos invi­ta­tions. C’est vrai que la situa­tion est assez inédite. Il faut dire que les IS ont tenu le coup, on est main­te­nant le seul tournoi pendant cette semaine. Parmi les joueuses présentes, je me dis que si Coco Gauff va loin dans le tableau, elle peut être l’at­trac­tion du tournoi » a explique Denis Naegelen.

A noter que le tournoi se jouera avec un jauge de 1000 spec­ta­teurs sur site, un choix plus onéreux que le huis clos mais là encore les IS ont été fidèles à ses valeurs : « Faire un tournoi sans spec­ta­teur, cela n’a presque pas de sens. Même si cela a un coût, on est très fiers de pouvoir rece­voir des fans, c’est aussi pour cela que l’on orga­nise un tel évène­ment, accueillir du public c’est très réjouis­sant » conclut Denis, toujours aussi motivé et fringuant.