Denis Naegelen, directeur des Internationaux de Strasbourg qui doivent se dérouler du 16 au 23 mai, est très lucide sur la situation. Il a répondu à nos questions : « Chaque jour apporte des nouvelles informations. Donc il s’agit pas de paniquer. Je vais avoir une réunion téléphonique ce jour avec la WTA et mes collègues des autres tournois sur terre battue. Je pense que la WTA va prendre une décision dans les jours qui viennent mais les tournois féminins ne sont pas dans la même situation que le circuit masculin. Je crois plus à une option au cas par cas et en fonction aussi de la situation sanitaire de chaque pays. De nôtre côté, cela fait trois semaines que l’on travaille sur les différentes possibilités et on prendra une décision sûrement dans 15 jours. »