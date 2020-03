Joint hier par nos soins, Denis Naegelen nous avait confié : « On espère avoir la semaine avant le nouveau Roland-Garros ». Avec l’annonce de la WTA ce jour et l’annulation de la saison sur terre-battue, cette idée a donc été validée par un communiqué ce mercredi, les IS vont donc essayer d’obtenir cette date et donc d’organiser leur tournoi en préparation à Roland-Garros comme c’était prévu initialement. On croise les doigts car l’équipe de Denis mérite que la WTA leur accorde une « deuxième chance ».