Présent à Strasbourg mercredi, le PDG de la WTA Steve Simon a révélé savoir où se trouve Peng Shuai, quelques semaines après avoir annoncé le retour du circuit féminin en Chine.

« Nous avons été rassurés par le fait que Peng Shuai est en sécu­rité et nous savons où elle se trouve. C’était la première chose à faire (…) Il s’agit d’un chan­ge­ment de posi­tion. Mais nous n’avons jamais dit que nous ne revien­drons jamais en Chine. L’essentiel, c’est de savoir comment pouvons‐nous conti­nuer à défendre les inté­rêts de Peng Shuai et comment pouvons‐nous apporter des chan­ge­ments signi­fi­ca­tifs là‐bas pour résoudre les problèmes ? Il faut parler et être ensemble pour trouver des solu­tions. Et j’es­père que le retour de la WTA en Chine nous donnera l’oc­ca­sion de le faire », a déclaré Steve Simon dans des propos rapportés par L’Equipe.

Pour rappel, Peng Shuai avait été portée disparue en novembre 2021 après avoir accusé de viol un haut diri­geant du parti commu­niste chinois.