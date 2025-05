Il est toujours diffi­cile de savoir si la Kazakh prend vrai­ment du plaisir sur un court. Impassible et sans réac­tion, elle arbore toujours cette fameuse poker quel que soit le dérou­le­ment du match.

Face à la Brésilienne Haddad Maia, Elena n’a pas changé ses habi­tudes et on a bien cru qu’elle allait lâcher le duel quand elle était menée 2 à 0 15–40 dans la manche déci­sive. Et puis, d’un coup, visi­ble­ment « vexée », elle a décidé de se relâ­cher un peu, de rentrer dans le court comme elle sait le faire sur les surfaces rapides.

Libérée, elle a alors déroulé son tennis offensif pour se quali­fier pour la finale (7−6, 1–6, 6–2), une première sur terre battue exté­rieure dans sa carrière, une aubaine pour les orga­ni­sa­teurs, vu son palmarès.