Les parents qui sont des coaches cela reste toujours compliqué même si l’histoire du tennis confirme que ce n’est pas qu’une mauvaise solution, la réussite de la famille Williams en est un exemple plus que démonstratif.
Présent aux Internationaux de Strasbourg lors du quart de finale de sa fille, le père de Leyla, Jorge, y est allé fort alors que Leyla donnait son maximum face à sa compatriote Mboko qui avait fait un super début de match.
Leylah Fernandez’s father/coach :— SK (@Djoko_UTD) May 22, 2026
« This girl is a solid Top 10. She makes Slam quarterfinals, something you haven’t done in the last 4 years »
“you’re afraid…do you wanna play tennis or not ? 🤯”
Is this a right way to Coach or intact parent a kid ???
pic.twitter.com/Kfd8jgFcQr
« Cette fille est une solide Top 10. Elle atteint les quarts de finale des Grands Chelems, ce que tu n’as pas fait depuis 4 ans. Tu as peur… veux‐tu jouer au tennis ou non ? »
Plus que les mots, c’est le ton choisi par le papa qui peut paraitre choquant.
Leyla a finalement été éliminée (6−4, 6–4) mais n’a pas à rougir de sa performance…
Ce samedi sous le soleil, le dernier carré proposé par les IS est alléchant car tous les styles sont réunies et le central sera sûrement sold‐out.
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 11:22