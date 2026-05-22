Les parents qui sont des coaches cela reste toujours compliqué même si l’his­toire du tennis confirme que ce n’est pas qu’une mauvaise solu­tion, la réus­site de la famille Williams en est un exemple plus que démonstratif.

Présent aux Internationaux de Strasbourg lors du quart de finale de sa fille, le père de Leyla, Jorge, y est allé fort alors que Leyla donnait son maximum face à sa compa­triote Mboko qui avait fait un super début de match.

Leylah Fernandez’s father/coach :



« This girl is a solid Top 10. She makes Slam quar­ter­fi­nals, some­thing you haven’t done in the last 4 years »



“you’re afraid…do you wanna play tennis or not ? 🤯”



Is this a right way to Coach or intact parent a kid ???

pic.twitter.com/Kfd8jgFcQr — SK (@Djoko_UTD) May 22, 2026

« Cette fille est une solide Top 10. Elle atteint les quarts de finale des Grands Chelems, ce que tu n’as pas fait depuis 4 ans. Tu as peur… veux‐tu jouer au tennis ou non ? »

Plus que les mots, c’est le ton choisi par le papa qui peut paraitre choquant.

Leyla a fina­le­ment été éliminée (6−4, 6–4) mais n’a pas à rougir de sa performance…

Ce samedi sous le soleil, le dernier carré proposé par les IS est allé­chant car tous les styles sont réunies et le central sera sûre­ment sold‐out.