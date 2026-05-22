Accueil WTA WTA - Strasbourg

Scène pertur­bante à Strasbourg : « Tu as peur… veux‐tu jouer au tennis ou non ? »

Par
Laurent Trupiano
-
648
Screenshot

Les parents qui sont des coaches cela reste toujours compliqué même si l’his­toire du tennis confirme que ce n’est pas qu’une mauvaise solu­tion, la réus­site de la famille Williams en est un exemple plus que démonstratif. 

Présent aux Internationaux de Strasbourg lors du quart de finale de sa fille, le père de Leyla, Jorge, y est allé fort alors que Leyla donnait son maximum face à sa compa­triote Mboko qui avait fait un super début de match.

« Cette fille est une solide Top 10. Elle atteint les quarts de finale des Grands Chelems, ce que tu n’as pas fait depuis 4 ans. Tu as peur… veux‐tu jouer au tennis ou non ? »

Plus que les mots, c’est le ton choisi par le papa qui peut paraitre choquant.

Leyla a fina­le­ment été éliminée (6−4, 6–4) mais n’a pas à rougir de sa performance…

Ce samedi sous le soleil, le dernier carré proposé par les IS est allé­chant car tous les styles sont réunies et le central sera sûre­ment sold‐out.

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 11:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥