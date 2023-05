Considérée par plusieurs spécia­listes et obser­va­teurs comme l’une des relèves du tennis trico­lore pour les années à venir, la Française Selena Janicijevic, 189e joueuse mondial à 20 ans, a frappé fort ce dimanche en s’of­frant sa compa­triote et demi‐finaliste en titre à Strasbourg, Océane Dodin (2−6, 6–1, 6–4).

De passage en confé­rence de presse d’après match, celle qui a obtenu une invi­ta­tion pour le grand tableau de Roland‐Garros, sa deuxième après 2019, est revenue sur cette rencontre et son entrée dans le tableau prin­cipal strasbourgeois.

« Au départ, j’étais en quali­fi­ca­tions et fina­le­ment, au dernier moment, je suis entrée dans le tableau. On m’a toujours dit que c’était un super tournoi, surtout une semaine avant un Grand Chelem, j’ai toujours entendu du bien sur ce tournoi et ça se confirme car la struc­ture est top, l’es­pace pour les joueuses ainsi que les terrains, donc c’est super (…) J’avais le souvenir de notre premier affron­te­ment il y a trois ans et je savais que j’avais une petite revanche à prendre. Après j’étais aussi une joueuse complè­te­ment diffé­rente comparé à main­te­nant. Je sais un peu comment la jouer et sa manière de jouer, j’ai essayé de mettre ma tactique en place petit à petit et ça a marché même si ça ne se joue pas à grand chose. »