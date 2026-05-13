Les Internationaux de Strasbourg, classés au rang de WTA 500, restent un rendez‐vous phare la semaine précé­dant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) et réservent toujours des surprises avant le début du tournoi.

Après avoir annoncé la venue de la prodige cana­dienne Victoria MBoko (9e mondiale), les orga­ni­sa­teurs ont égale­ment distribué une invi­ta­tion à Emma Raducanu (30e).

Absente depuis sa défaite au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells le 9 mars dernier, la star britan­nique va donc faire son retour sur le circuit deux mois plus tard en Alsace.

Les deux joueuses rejoignent un plateau déjà très inté­res­sant.

Welcome back, Emma ! 🇬🇧✨



La cham­pionne de l’US Open 2021 sera de retour sur la terre battue à Strasbourg 🤩



Première joueuse issue des quali­fi­ca­tions à remporter un Grand Chelem, Emma avait marqué l’histoire à New York en 2021 🔥



Hâte de la revoir sur les courts ? 🧡 pic.twitter.com/WIGDNGMPSw — Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 13, 2026

Rendez‐vous du 17 au 23 mai pour savoir qui succè­dera à Elena Rybakina.