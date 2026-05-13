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Un gros nom de retour sur le circuit en Alsace !

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 18�12025

Les Internationaux de Strasbourg, classés au rang de WTA 500, restent un rendez‐vous phare la semaine précé­dant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) et réservent toujours des surprises avant le début du tournoi. 

Après avoir annoncé la venue de la prodige cana­dienne Victoria MBoko (9e mondiale), les orga­ni­sa­teurs ont égale­ment distribué une invi­ta­tion à Emma Raducanu (30e).

Absente depuis sa défaite au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells le 9 mars dernier, la star britan­nique va donc faire son retour sur le circuit deux mois plus tard en Alsace. 

Les deux joueuses rejoignent un plateau déjà très inté­res­sant.

Rendez‐vous du 17 au 23 mai pour savoir qui succè­dera à Elena Rybakina. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 13:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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