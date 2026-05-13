Les Internationaux de Strasbourg, classés au rang de WTA 500, restent un rendez‐vous phare la semaine précédant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) et réservent toujours des surprises avant le début du tournoi.
Après avoir annoncé la venue de la prodige canadienne Victoria MBoko (9e mondiale), les organisateurs ont également distribué une invitation à Emma Raducanu (30e).
Absente depuis sa défaite au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells le 9 mars dernier, la star britannique va donc faire son retour sur le circuit deux mois plus tard en Alsace.
Les deux joueuses rejoignent un plateau déjà très intéressant.
Welcome back, Emma ! 🇬🇧✨— Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 13, 2026
La championne de l’US Open 2021 sera de retour sur la terre battue à Strasbourg 🤩
Première joueuse issue des qualifications à remporter un Grand Chelem, Emma avait marqué l’histoire à New York en 2021 🔥
Hâte de la revoir sur les courts ? 🧡 pic.twitter.com/WIGDNGMPSw
Rendez‐vous du 17 au 23 mai pour savoir qui succèdera à Elena Rybakina.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 13:45