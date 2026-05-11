Les Internationaux de Strasbourg qui fêtent cette année leur 40ème anniversaire nous réserve chaque année des surprises en terme de plateau surtout quand la ligne droite a débuté.
La pépite du tennis mondial arrive à Strasbourg ! 🤩— Internationaux de Strasbourg by MAMMOTION (@WTA_Strasbourg) May 11, 2026
À seulement 19 ans, Victoria Mboko impressionne déjà le circuit WTA. Révélée en 2025 avec ses premiers titres à Hong‐Kong et Montréal, l’actuelle n°9 mondiale découvrira cette année la terre battue des #IS ! 🎾 pic.twitter.com/Sb6S7qSXAF
Ce lundi, les organisateurs ont annoncé la venue de la prodige canadienne Victoria MBoko.
Seulement âgée de 19 ans, “Vicky” MBOKO pointe aujourd’hui au 9ème rang mondial notamment grâce à un début de saison très réussi avec notamment le titre acquis en Montréal (WTA1000).
Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:35