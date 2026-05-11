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Une star arrive en Alsace…

Par
Jean Muller
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Les Internationaux de Strasbourg qui fêtent cette année leur 40ème anni­ver­saire nous réserve chaque année des surprises en terme de plateau surtout quand la ligne droite a débuté. 

Ce lundi, les orga­ni­sa­teurs ont annoncé la venue de la prodige cana­dienne Victoria MBoko. 

Seulement âgée de 19 ans, “Vicky” MBOKO pointe aujourd’hui au 9ème rang mondial notam­ment grâce à un début de saison très réussi avec notam­ment le titre acquis en Montréal (WTA1000).

Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:35

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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