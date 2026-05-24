La Canadienne, 9ème joueuse mondial, âgée de 19 ans est un phéno­mène et elle devrait dans les années à venir s’ins­taller dura­ble­ment dans le top 5 mondial.

En atten­dant cette période, elle améliore son jeu et c’est aussi pour cela qu’elle s’est inscrite à la dernière minute aux IS de Strasbourg.

Toute la semaine, elle a répété qu’elle avait du mal avec l’ocre même si elle a atteint la finale avant d’être dominée par Navarro.

Hier, après sa défaite, elle est arrivée en confé­rence de presse souriante et contente de ce qu’elle avait réalisé.

« Ma bles­sure m’a un peu gêné sur mon service, mais ce n’est rien de grave, je vais pour­suivre les soins notam­ment avec pas mal de glace. Je suis contente de ma semaine ici mais je repère que je n’aime toujours pas la terre battue et que je n’aime toujours pas lifter. Après on verra déjà ce que cela donne à Paris. J’ai vécu une superbe semaine en Alsace, c’est très calme, tran­quille, ca me change de tout ce qui va se passer à Roland Garros »