Interrogée sur la lettre envoyée par plusieurs membres du top 20 ATP et WTA aux quatre tour­nois du Grand Chelem, Aryna Sabalenka a appelé publi­que­ment à une meilleure rému­né­ra­tion pour les joueurs et joueuses.

« Je pense que nous méri­tons un pour­cen­tage légè­re­ment plus élevé. Et oui, je suis d’ac­cord avec ça, parce que je pense que nous tous, les meilleurs joueurs, tous les joueurs, appor­tons le spec­tacle. Je pense que nous méri­tons d’être payés un peu plus. Si nous compa­rons le tennis au reste des sports, il y a une grande diffé­rence dans le pour­cen­tage que nous rece­vons. Nous sommes un sport indi­vi­duel et, je ne peux pas comparer les sports donc je ne veux pas aller aussi loin, mais je dirais que nous méri­tons certai­ne­ment un pour­cen­tage plus élevé dans les Grands Chelems, et dans tous les tour­nois », a déclaré la numéro 1 mondiale lors de sa prise de parole en confé­rence de presse à Stuttgart.