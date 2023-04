Deux semaines après avoir décidé de rappeler Bertrand Perret, le coach avec qui elle avait notam­ment réalisé une fin de saison 2022 de très haut niveau en déve­lop­pant et assu­mant un tennis offensif, Caroline Garcia s’est imposée ce jeudi pour son entrée en lice sur le WTA 500 de Stuttgart.

Si tout n’a pas été parfait pour la Lyonnaise, elle s’est cepen­dant réjouie de la présence de Bertrand dans sa box lors de son inter­view sur le court après cette première victoire de l’année sur terre battue.

« La raison pour laquelle nous nous sommes sépa­rées, la raison pour laquelle nous sommes revenus ensemble, cela fait partie du passé. Mais il y a une bonne alchimie entre nous deux et il comprend très bien mon style de jeu agressif. Il est ouvert à l’idée de m’en­traîner à l’in­té­rieur du court ou de me faire revenir dans cette posi­tion. Cela porte ses fruits. Maintenant, nous nous concen­trons sur le présent et sur ce que nous pouvons faire et améliorer pour l’avenir. »