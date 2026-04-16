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Elina Svitolina‐Monfils, après avoir écrasé son adver­saire en huitièmes de finale : « Pour être honnête, je ne m’attendais pas à jouer aussi bien »

Par
Baptiste Mulatier
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Elina Svitolina ne pouvait pas mieux commencer sa tournée sur terre battue. 

Pour son entrée en lice en huitièmes de finale du WTA 500 de Stuttgart, la 7e joueuse mondiale a balayé l’Allemande Eva Lys (78e mondiale) : 6–1, 6–0, en moins d’une heure de jeu. 

« Pour être honnête, je ne m’attendais pas à jouer aussi bien. Je suis très satis­faite de ma pres­ta­tion. Je suis très contente de la façon dont j’ai pu disputer mon premier match ici. Eva était encore en train de récu­pérer après la rude bataille de la veille contre Paula. Je suis très satis­faite de ma pres­ta­tion de ce soir. Merci beau­coup pour tout votre soutien. C’était vrai­ment génial, ça m’a vrai­ment portée », s’est réjouie l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Svitolina affron­tera Ekaterina Alexandrova (13e) ou Linda Noskova (14e).

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 10:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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