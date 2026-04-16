Elina Svitolina ne pouvait pas mieux commencer sa tournée sur terre battue.
Pour son entrée en lice en huitièmes de finale du WTA 500 de Stuttgart, la 7e joueuse mondiale a balayé l’Allemande Eva Lys (78e mondiale) : 6–1, 6–0, en moins d’une heure de jeu.
« Pour être honnête, je ne m’attendais pas à jouer aussi bien. Je suis très satisfaite de ma prestation. Je suis très contente de la façon dont j’ai pu disputer mon premier match ici. Eva était encore en train de récupérer après la rude bataille de la veille contre Paula. Je suis très satisfaite de ma prestation de ce soir. Merci beaucoup pour tout votre soutien. C’était vraiment génial, ça m’a vraiment portée », s’est réjouie l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils lors de l’interview sur le court.
Elina Svitolina after beating Eva Lys in Stuttgart :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2026
“To be fair I didn’t expect I would play that good today 😂 very happy with the performance. Very happy with the way I could play my first match here. Eva played yesterday, she was still recovering from the big battle yesterday… pic.twitter.com/NyLcoGDdoX
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, Svitolina affrontera Ekaterina Alexandrova (13e) ou Linda Noskova (14e).
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 10:09