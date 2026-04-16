Elina Svitolina ne pouvait pas mieux commencer sa tournée sur terre battue.

Pour son entrée en lice en huitièmes de finale du WTA 500 de Stuttgart, la 7e joueuse mondiale a balayé l’Allemande Eva Lys (78e mondiale) : 6–1, 6–0, en moins d’une heure de jeu.

« Pour être honnête, je ne m’attendais pas à jouer aussi bien. Je suis très satis­faite de ma pres­ta­tion. Je suis très contente de la façon dont j’ai pu disputer mon premier match ici. Eva était encore en train de récu­pérer après la rude bataille de la veille contre Paula. Je suis très satis­faite de ma pres­ta­tion de ce soir. Merci beau­coup pour tout votre soutien. C’était vrai­ment génial, ça m’a vrai­ment portée », s’est réjouie l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils lors de l’in­ter­view sur le court.

Elina Svitolina after beating Eva Lys in Stuttgart :



“To be fair I didn’t expect I would play that good today 😂 very happy with the perfor­mance. Very happy with the way I could play my first match here. Eva played yesterday, she was still reco­ve­ring from the big battle yesterday… pic.twitter.com/NyLcoGDdoX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2026

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Svitolina affron­tera Ekaterina Alexandrova (13e) ou Linda Noskova (14e).